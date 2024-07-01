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"حزب الله" يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية

الأحد 07 يوليو 2024 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ‏ميرون.

 

وقال الحزب اللبناني في بيانات منفصلة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 8:45 صباح اليوم، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن نحو 60 صاروخا أُطلقت اليوم من جهة لبنان باتجاه إسرائيل.

 

وأضاف: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم الأحد قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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"حزب الله" يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية ويدمر تجهيزات للتجسس وعمليات الجو

وتابعت بيانات الحزب: "في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية اليوم الأحد مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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"حزب الله" يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية ويدمر تجهيزات للتجسس وعمليات الجو

وأكد "حزب الله" إصابة مقر الوحدة الجوية بشكل مباشر "مما أدى لِتدمير جزء ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله".‏

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