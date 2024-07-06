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اصابات بين الاسرائيليين ..إطلاق رشقة صاروخية كبيرة وعشرات المسيرات من جنوب لبنان باتجاه الجليل

الأحد 07 يوليو 2024 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بين الاسرائيليين ..إطلاق رشقة صاروخية كبيرة وعشرات المسيرات من جنوب لبنان باتجاه الجليل



القدس المحتلة / سما/

أُطلقت عشرات الصواريخ من لبنان مع مسيّرات نحو عدة مناطق في الجليل الأوسط والأدنى.

واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مستوطن بجروح خطيرة في "كفر زيتيم" من جراء صلية الصواريخ التي استهدفت الجليل الأدنى.

واشارت المصادر الاسرائيلية ان القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض عدد من الصواريخ والمسيّرات في أجواء الجليل ما أسفر عن إصابات مباشرة.

كما اندلع حريق نتيجة سقوط أحد الصواريخ في الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي: رصدنا عشرات من عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

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