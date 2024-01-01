“الموساد” : أمل كبير بالاتفاق والإعلام العبري يعتبرها “فرصة ذهبية لاعادة الاسرى من غزة

القدس المحتلة / سما/

قالت مصادر في “الموساد” الاسرائيلي مشاركة في المفاوضات، إن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية “أن إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها”.

وأضافت أن الجيش الاسرائيلي أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات وأن إسرائيل قد تخسر الاسرى خلال هذا الوقت.

وفي ذات السياق، يزور مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، “ويليام بيرنز”، العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة الاسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر تقرير أمريكي نقلا عن مصادر إسرائيلية، يوم السبت، أن الاجتماع سيحضره أيضا رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين أكثر تفاؤلا من ذي قبل، بأن المناقشات الأخيرة مع قادة حركة حماس الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى اتفاق.

القضية الرئيسية الإشكالية هي مطالبة حماس بأن تقدم الولايات المتحدة ومصر وقطر تعهدات مكتوبة بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة ستستمر دون حد زمني، بينما تجري المرحلة الأولى من الصفقة، حسبما جاء في التقرير.

ومع ذلك، تعتقد إسرائيل أن هذه القضية يمكن، بل وينبغي، حلها للانتقال إلى مفاوضات تفصيلية حول تنفيذ الاتفاق.

ويعتقد أن حماس تحتجز نحو 120 اسيرا إسرائيليا، من بينهم 40 يفترض أنهم ماتوا.