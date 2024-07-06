أولمرت: يجب إسقاط حكومة نتنياهو والحرب في غزة لن تنتهي دون انتخابات ويجب وقف القتال مع “حزب الله”

القدس المحتلة / سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مساء السبت، بأنه يجب إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات للكنيست الإسرائيلي.

وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء السبت، مقابلة مع أولمرت أوضح من خلالها أنه على حكومة نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة طالما تمكنت حركة “حماس” من النجاة بعد مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار أولمرت إلى أنه “بمجرد سقوط نتنياهو يمكن للبلاد أن تعود للعقلانية والبناء”، مضيفا أنه “يجب إسقاط الحكومة والحرب لن تنتهي دون انتخابات برلمانية وبحلول نهاية العام ستكون هناك انتخابات”.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إلى تسوية في الشمال الإسرائيلي من شأنها وقف القتال في شمال البلاد، منتقدا حكومة نتنياهو لإجلائها عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين من منازلهم مع بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت قناة إسرائيلية، أن الجيش أبلغ القيادة السياسية بأن القتال ضد حركة حماس سيستمر لسنوات، ما يعني خسارة المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.