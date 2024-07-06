  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أولمرت: يجب إسقاط حكومة نتنياهو والحرب في غزة لن تنتهي دون انتخابات ويجب وقف القتال مع “حزب الله”

الأحد 07 يوليو 2024 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: يجب إسقاط حكومة نتنياهو والحرب في غزة لن تنتهي دون انتخابات ويجب وقف القتال مع “حزب الله”



القدس المحتلة / سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مساء السبت، بأنه يجب إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات للكنيست الإسرائيلي.
وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء السبت، مقابلة مع أولمرت أوضح من خلالها أنه على حكومة نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة طالما تمكنت حركة “حماس” من النجاة بعد مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار أولمرت إلى أنه “بمجرد سقوط نتنياهو يمكن للبلاد أن تعود للعقلانية والبناء”، مضيفا أنه “يجب إسقاط الحكومة والحرب لن تنتهي دون انتخابات برلمانية وبحلول نهاية العام ستكون هناك انتخابات”.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إلى تسوية في الشمال الإسرائيلي من شأنها وقف القتال في شمال البلاد، منتقدا حكومة نتنياهو لإجلائها عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين من منازلهم مع بداية الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت قناة إسرائيلية، أن الجيش أبلغ القيادة السياسية بأن القتال ضد حركة حماس سيستمر لسنوات، ما يعني خسارة المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"أسوشيتد برس": حماس تلقت ضمانات من الوسطاء بأن الحرب لن تُستأنف

ميدل إيست آي: هكذا دمر 7 أكتوبر أسطورة القوة العسكرية الإسرائيلية التي لا تقهر وإلى الأبد

بعد تعذبيهم و”التبول” عليهم.. الاحتلال يقتل معتقلين عقب الإفراج عنهم باستهدافهم بقذيفة مدفعية شرقي رفح

"إسرائيل" تضع عقبات جديدة في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

أسلحة خارقة للدروع تستخدمها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي في غزة

عشرات الشهداء والإصابات بمجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في قصفه مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات (فيديو)

وفود إسرائيلية وأمريكية إلى قطر ومصر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

“ذي إيكونوميست” : إسرائيل ستتلقى من حزب الله أكبر وابل صاروخي في التاريخ وقوة “الرضوان” كلمة السر..

اصابات بين الاسرائيليين ..إطلاق رشقة صاروخية كبيرة وعشرات المسيرات من جنوب لبنان باتجاه الجليل

مفاوضات تهدئة غزة.. إسرائيل ترفض التزاماً مكتوباً بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق ..

الجيش الإسرائيلي يبلغ نتنياهو : القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ويدعوه لاستغلال "الصفقة"

photo_2024-07-06_22-13-42

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة التبادل وإجراء انتخابات (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية