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الاعلام العبري : اسرائيل تبحث تمديد الخدمة الإلزامية في "الجيش"

الأحد 07 يوليو 2024 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : اسرائيل تبحث تمديد الخدمة الإلزامية في "الجيش"



القدس المحتلة / سما/

تبحث حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، تمديد الخدمة في الجيش الإسرائيلي إلى 3 سنوات، وذلك بسبب "الحاجة إلى القوى البشرية"، بحسب ما أورده موقع قناة "كان" الإسرائيلية.

وأضاف الموقع أنّ الحكومة ستجري نقاشاً في مقترح المؤسسة الأمنية والعسكرية تمديد خدمة الاحتياط والخدمة الإلزامية في "الجيش" إلى 3 سنوات، حيث سيتلقى الوزراء عرضاً حول الموضوع، إلى جانب تغييرات أخرى في قانون الاحتياط قدّمها وزير الأمن، يوآف غالانت.

ودفعت المؤسسة المؤسسة الأمنية والعسكرية بالمقترحين بسبب حاجة "الجيش" الإسرائيلي إلى قوة بشرية.

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