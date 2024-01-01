الاحتلال الاسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله / سما/

شنت قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة.

وتركزت الاعتقالات في محافظة رام الله، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من المواطنين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد قضاء رام الله بعد اقتحام المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وطالت الاعتقالات في سلواد 16 مواطنا وهم سائد داهس، ويوسف الغول، ولطفي خروفة، وعلاء الخراز، وسيف عزات، ورامي الصالحي، وعدي عمر، ومعتز أبو العز، ومحمد أبو العز، وحسن تيسير، وتامر مرشد، وموسى مرشد، وفراس فردة، ومحمد عاهد، وعمر عبد الغني، ومحمد حسن مفرح.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا واعتقلت كل من الأسيرين المحررين مأمون نصار وعلي الحروب وإبراهيم الشرحة، قبل أن تفتش منازلهم وتنكل بهم.

وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، من منطقة وادي الفارعة وهم، حسين جناجرة، ومحمد جمال جناجرة، وحمزة مطر صلاحات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، ونفذت عمليات تفتيش وسط اندلاع مواجهات داخل البلدة، كما اندلعت اشتباكات في البلدة بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لها.