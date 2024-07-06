مسيرة حاشدة في لندن دعماً لفلسطين

لندن/سما/

شهدت شوارع لندن، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة شارك فيها مئة ألف متظاهر لدعم القضية الفلسطينية، نظمها تحالف المنظمات البريطانية الداعمة لفلسطين لمطالبة الحكومة البريطانية الجديدة باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

شارك في التظاهرة عدد من السياسيين والشخصيات البارزة، من بينهم جيريمي كوربين، النائب المنتخب حديثاً، الذي أكد على الحاجة الملحة للتحرك السياسي ودعم حقوق الفلسطينيين.

كما ألقت الناشطة ميكايلا لوتش خطاباً سلّطت فيه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وضرورة التدخل الدولي.

من جانبه، قدّم الدكتور الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة تقريراً مباشراً عن الوضع الطبي المتدهور في غزة، مطالباً بإنهاء العنف وتقديم المساعدات الإنسانية.

ودعت الناشطة ليان محمد المتظاهرين إلى الوحدة ومواصلة العمل النضالي. وشاركت الكاتبة الشهيرة كاملة شمسي بكلمة أكدت فيها على أهمية التضامن العالمي وقوة العمل الجماعي.

ووجه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أسئلة ملحة لوزير الخارجية الجديد ديفيد لامي، مطالباً بإيضاح موقفه من وقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وإعادة تمويل وكالة “الأونروا”.

كما دعا المنتدى إلى إعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشاد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالانتخابات الأخيرة ونتائجها من المنظور الفلسطيني. وثمن جهود المرشحين الفلسطينيين الذين خاضوا هذه التجربة المهمة، وخاصة ليان محمد، وسامح حبيب وكامل هواش وآخرين. معتبرا أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل الفلسطيني والدفاع عن الحقوق في المشهد السياسي البريطاني.

وصرح زاهر بيراوي، رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، قائلاً: “إن تظاهرة اليوم هي شهادة قوية على الدعم الثابت لفلسطين داخل المملكة المتحدة. ودعى الحكومة البريطانية للاستماع إلى أصوات مواطنيها واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.