اغتيال قيادي في منظومة الدفاع الجوي لحزب الله في ضربة بمسيّرة إسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

استشهد عنصر في حزب الله، السبت، جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في شرق لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قضت القوات على ميثم مصطفى العطار، الذي كان يعتبر عنصرًا خبيرًا مهمًا في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله”.

وأضاف: “كان العطار، يشكل عنصرًا ذو خبرة مهمة في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، كما لعب دورًا في تخطيط وتنفيذ هجمات متنوعة ضد دولة إسرائيل”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أوردت أن شخصاً قُتل جراء “مسيرة معادية استهدفت سيارة من نوع رابيد بيضاء اللون، عند مفترق بلدة شعت- قضاء بعلبك”.

ووقع الاستهداف السبت على بعد حوالي مئة كيلومتر من الحدود الجنوبية اللبنانية.

واغتالت إسرائيل اثنين من كبار قادة حزب الله في الأسابيع الأخيرة. ورداً على ذلك، أطلق الحزب وابلاً من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية على شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.