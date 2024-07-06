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7 شهداء ومصابون في قصف لطائرات الاحتلال مواقع متفرقة بقطاع غزة

الأحد 07 يوليو 2024 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 شهداء ومصابون في قصف لطائرات الاحتلال مواقع متفرقة بقطاع غزة



غزة/سما/

 استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال، لمنزل بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة جوادة في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة جديدة على مواقع في شمال مخيم النصيرات، ما أسفر عن صابة 4 مواطنين.

الى ذلك، دمر طيران الاحتلال الحربي مبنى بريد خان يونس، بعد قصفه بعدة صواريخ، ما أسفر عن اصابة 3 مواطنين، واشتعال النيران بعدد من خيام النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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