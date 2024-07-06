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الأونروا: أطفال غزة يقضون نحو 8 ساعات يوميا بجلب الماء والغذاء

السبت 06 يوليو 2024 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أطفال غزة يقضون نحو 8 ساعات يوميا بجلب الماء والغذاء



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن “أطفال قطاع غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون لمسافات طويلة”.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس” حول الأوضاع في قطاع غزة: أن “مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية بقطاع غزة معرضة للخطر الشديد ما يجبر آلاف الأسر على الاعتماد على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب”.

وفي معرض وصفها معاناة أطفال غزة، قالت الأونروا إنهم “يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون لمسافات طويلة”.

واختتمت الأونروا بتجديد المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

#الاونروا

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