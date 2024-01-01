مستوطنون يضرمون النار بأراض فلسطينية وسط الضفة

رام الله/سما/

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في أراضي فلسطينية وسط الضفة الغربية، السبت، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة منها، دون أن تنجح محاولات إطفائها. وقال رئيس بلدية قرية ترمسعيا شرقي مدينة رام الله، لافي أديب، إن "مستوطنين أحرقوا أراضي المواطنين في القرية، ولا نستطيع السيطرة على الطريق".

وأكد أديب للأناضول، أن "النيران لا زالت مشتعلة بقوة في عشرات الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) بمناطق سهلية فيما طاقم الدفاع المدني الفلسطيني لا يستطيع السيطرة".

وأشار إلى أن "المستوطنين يمنعون منذ شهور المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ما أدى إلى تكاثر الأعشاب في الحقول المزروعة بأشجار الزيتون".

من جهته، قال تلفزيون فلسطين الحكومي، إن "مستوطنين أشعلوا النار في سهل ترمسعيا".

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم فيما وسع الجيش من عملياته في الضفة الغربية، مخلفا 561 شهيدا ونحو 5 آلاف و300 جريح، و9 آلاف و510 معتقلين، ووفق معطيات رسمية الفلسطينية.

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية​​​​​​​ فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.