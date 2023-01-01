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شهيدان في قصف الاحتلال على حي الزيتون بغزة

السبت 06 يوليو 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان في قصف الاحتلال على حي الزيتون بغزة



غزة/سما/

استُشهد مواطنان، اليوم السبت، خلال قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط منطقة الصلبة في حي الزيتون، ما أدى إلى استهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وفي وقت سابق،  استُشهد ستة مواطنين وأصيب آخران، اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال، غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال مركبة في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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