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الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى ويعتقل مصورا صحفيا

السبت 06 يوليو 2024 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى ويعتقل مصورا صحفيا



القدس المحتلة/سما/

 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المصلين من دخول المسجد الاقصى المبارك، واعتقلت مصورا صحفيا من باحاته.

وأفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان بأن عشرات المواطنين أدوا صلاة الظهر قرب باب الاسباط وفي طرقات القدس القديمة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المصور الصحفي عبد الرحمن العلمي، واعتدت بالضرب على المصلين قرب أبواب المسجد.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنعت عددا من فلسطينيي أراضي الـ48، وعشرات الأطفال من الدخول إلى الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ تتمركز طوال الوقت عند أبواب الأقصى، وتنصب السواتر الحديدية وتوقف الوافدين وتحاول عرقلة دخولهم إلى المسجد في كثير من الأوقات.

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