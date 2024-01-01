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الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحا جديدا وسط استمرار المخاوف

السبت 06 يوليو 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحا جديدا وسط استمرار المخاوف



نيويورك/سما/

 قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن "سكان غزة يواجهون نزوحا قسريا جديدا وسط فقدان الأمل، وعدم اليقين بالسلامة نظرا لعدم وجود مكان آمن يذهبون إليه".

وأوضحت مسؤولة الاتصالات في "الأونروا" لويز ووتردج، في مقابلة مع صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأميركية، أن "العائلات الفلسطينية في غزة تفقد الأمل وقوة الإرادة فيما يواجهون نزوحا قسريا جديدا وسط حالة من عدم اليقين على الإطلاق بشأن السلامة".

وشددت على أن سكان غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، وبالتالي يجب وقف إطلاق النار الآن.

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