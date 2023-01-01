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حماس تطالب بموقف دولي حازم تجاه مجازر "إسرائيل" بحق الصحافيين في غزة

السبت 06 يوليو 2024 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تطالب بموقف دولي حازم تجاه مجازر "إسرائيل" بحق الصحافيين في غزة



غزة/سما/

طالبت حركة “حماس”، السبت، بموقف دولي حازم تجاه “مجازر” إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفرض إجراءات عاجلة لوقفها، ومحاسبة قادة تل أبيب على “جرائمهم المستمرة”.

وقالت الحركة في بيان إن “هذه المجزرة التي تنفّذها حكومة الاحتلال الإرهابية، بحق الصحافة والصحافيين، دون أي اكتراث بعواقب انتهاكها للقوانين الدولية التي تشدد على حمايتهم وتسهيل عملهم؛ تستدعي موقفًا دوليا حازما”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مقتضب، “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 158 صحافيا وصحافية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد ارتقاء 5 صحافيين خلال الساعات الماضية”.

وبحسب المكتب، فإن “الصحافيين الـ5 الذين استشهدوا هم مدير شركة ديب شوت للإنتاج الإعلامي سعدي مدوخ، والإعلامي في الشركة ذاتها، أديب سكر، والصحافي في وكالة فلسطين الإعلامية أمجد جحجوح، ومعدة ومقدمة برامج في إذاعة الجامعة الإسلامية بغزة وفاء أبو ضبعان، والصحافي في وكالة فلسطين الإعلامية رزق أبو اشكيان”.


ووجهت حركة حماس في بيانها، نداء للصحافيين والشخصيات الإعلامية والمؤسسات الصحافية والإعلامية الدولية كافّة “لمساندة زملائهم الصحافيين الفلسطينيين والعمل على استكمال رسالتهم التي تحاول إسرائيل طمسها، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد لهم، وفضح جرائم إسرائيل الوحشية بحقهم”.

وقالت: “كوكبة جديدة من الصحافيين تنضم إلى قافلة شهداء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، بكل مكوّناته، بعد استهداف آلة القتل الإجرامية خلال الساعات الماضية خمسة صحافيين مع عائلاتهم”.

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