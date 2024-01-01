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المقاومة توقع جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب في الشجاعية.. وتستهدف "نتساريم" "وناحل عوز"

السبت 06 يوليو 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة توقع جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب في الشجاعية.. وتستهدف "نتساريم" "وناحل عوز"



غزة/سما/

تواصل المقاومة الفلسطينية، بمختلف أجنحتها العسكرية، ملحمة "طوفان الأقصى" لليوم الـ 274، مكبّدة الاحتلال خسائر فادحة ولا سيما في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، ومحور "نتساريم"، جنوبي غربي المدينة.

وفجّرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في الشجاعية، موقعةً إياهم بين قتيل ومصاب.

وفي شارع بغداد، في الشجاعية أيضاً، دمّرت كتائب القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4" بصورة كاملة، إذ اشتعلت النيران فيها بعدما استهدفتها بعبوة "شواظ 3".

كما أعلنت كتائب القسام عن قصفها عند الساعة 15.30  موقع "ناحل عوز" العسكري بعدد من الصواريخ عيار "107" ملم.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاعهم أفراد قوة إسرائيلية، قوامها 7 أفراد، بين قتيل ومصاب.

وأوضحت سرايا القدس أنّ ذلك تم خلال مباغتة القوة المستهدفة والاشتباك معها بالأسلحة المناسبة، وذلك في شارع الخلفاء في حي الشجاعية.

كذلك، استهدفت السرايا، بقذائف "الهاون"، جنود الاحتلال وآلياته في موقع "أبو عريبان" وتمركزاً للآليات على خط الإمداد في محور "نتساريم".

كما استهدفت سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري والتحشدات العسكرية بوابل من قذائف الهاون الثقيل.

وفي غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد عن استهدافها جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "D 9"، بقذيفة "R.P.G"، في محيط مفترق سوق الحلال، في مدينة رفح.


من جهتها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى جنود الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون" الثقيل".

وفي "نتساريم" أيضاً، استهدفت "شهداء الأقصى" مقرّ قيادة "الجيش" الإسرائيلي بعدد من قذائف "الهاون". كما استهدفت تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته برشقة صواريخ من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق استهدافها تمركزات "جيش" الاحتلال في محيط المستشفى التركي في "نتساريم"، برشقة صواريخ من نوع "107" وقذائف "الهاون".

يُذكر أنّ "جيش" الاحتلال أقرّ، الخميس الماضي، بمقتل ضابط من لواء "غفعاتي"، وإصابة ضابط آخر وجندي بجروح خطرة خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى أكثر من 675 منذ بدء "طوفان الأقصى"، بينهم 322 قتيلاً سقطوا منذ المعارك البرية في القطاع.

وعلى الرغم من تشديد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، من جرّاء المعارك البرية في القطاع، سعياً لإخفاء حجم خسائره، تظهر البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية، أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال، أكبر بكثير مما يعلن.

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