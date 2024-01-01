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"حماس" تنفي "اعتقال أحد عناصرها بتهمة التعاون مع "إسرائيل"

السبت 06 يوليو 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تنفي "اعتقال أحد عناصرها بتهمة التعاون مع "إسرائيل"



غزة/سما/

أكدت "حماس" أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول "اعتقال أحد المنتمين للحركة على خلفية عمله لصالح الاستخبارات الإسرائيلية"، عار عن الصحة.


وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت، إنه تم تداول أنباء مفادها أنه "طُلب من هذا الشخص مراقبة حركة شخصية رفيعة من حركة حماس تتنقل بشكل دائم بين لبنان وسوريا، بغرض اختطافه خلال عودته من دمشق".
وأكد البيان على أن "هذه الأخبار مفبركة وعارية عن الصحة، هدفها النيل من الحركة وتشويه سمعتها، في ظل بطولات تسطرها مع فصائل المقاومة الأخرى في غزة".

وشددت الحركة على وسائل الإعلام "ضرورة تحرّي الدقّة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات".

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