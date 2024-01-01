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"حزب الله" يعلن عن معادلة لبنان البسيطة لوقف جبهات المساندة ضد "إسرائيل"

السبت 06 يوليو 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن عن معادلة لبنان البسيطة لوقف جبهات المساندة ضد "إسرائيل"



بيروت/سما/

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله، أن المعادلة في لبنان بسيطة وتقوم على أنه "عندما يتوقف العدوان على غزة تتوقف جبهات المساندة" ضد إسرائيل.


وأكد فضل الله أن "المقاومة في غزّة هي من تحدد الخطوات وهي من تقرر، واليوم نستطيع أن نقول، إننا على أبواب هزيمة كبرى لجيش الاحتلال (الإسرائيلي)".


وأشار النائب اللبناني إلى أنه "بالنسبة لليوم التالي لما بعد وقف العدوان على صعيد لبنان هو يوم لبناني بامتياز".

ولفت إلى أن قرار هذا اليوم هو "قرار لبناني يحدّده أهل لبنان والمعنيون بهذه المواجهة من جهات رسمية ومن المقاومة، تحت سقف حماية السيادة وتعزيز قوة الردع للبنان ومنع العدو من تحقيق أهدافه وعدم السماح له أن يحصل بالسياسة على ما عجز عنه في الحرب وبالوسائل القتالية وبالقصف والتدمير والاغتيالات".

#حزب الله

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