الشرطة في غزة تعلن استشهاد 4 من عناصرها وإصابة 8 آخرين في قصف اسرائيلي غرب رفح بغزة

غزة / سما/

أعلن جهاز الشرطة الفلسطيني في قطاع غزة، السبت، استشهد 4 من عناصره وإصابة 8 آخرين في قصف إسرائيلي مباشر لهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت المديرية العامة للشرطة، في بيان وصل الأناضول: “أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت على استهداف دورية راجلة من ضباط وعناصر مركز شرطة حي تل السلطان غرب رفح من بينهم مدير المركز فارس عبد العال، أثناء القيام بواجبهم الشرطي في خدمة المواطنين وتأمين منازلهم والحفاظ على الممتلكات العامة”.

وتابعت: “استشهد مدير المركز وثلاثة آخرون من الضباط والعناصر، بالإضافة إلى إصابة ثمانية بجروح مختلفة”.

واعتبرت استهداف الجيش لـ”منتسبي الجهاز الشرطي، جريمة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، تؤكد مساعي الاحتلال لنشر الفوضى في قطاع غزة وتغييب أي مظاهر للنظام”.

وأشارت المديرية إلى “استشهاد المئات من ضباط وعناصر الشرطة في القطاع منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وطالبت المجتمع الدولي بـ”الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المديرية العامة للشرطة ومنتسبيها، باعتبارها جهازا مدنيا يقدم الخدمة للمواطنين لتنظيم شؤون حياتهم”.

وكانت مصادر طبية قد قالت لمراسل الأناضول، إن عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، من بينهم رجال شرطة، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية مركبتهم غرب مدينة رفح.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.