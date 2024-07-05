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الكشف عن اهم التنازلات التي قدمتها حماس في الجولة الأخيرة من المفاوضات ..

السبت 06 يوليو 2024 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن اهم التنازلات التي قدمتها حماس في الجولة الأخيرة من المفاوضات ..



القدس المحتلة/سما/

 مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إن الحركة قبلت مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح “الرهائن” الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته نظرا لسرية المحادثات، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع.
وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.
وأودى الصراع باستشهاد من 38 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي صحة في غزة. واندلعت الحرب بعد أن هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

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