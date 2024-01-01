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الصحة بغزة تحذر من استمرار أزمة الوقود

السبت 06 يوليو 2024 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر من استمرار أزمة الوقود



غزة/سما/

 حذرت الصحة بغزة من تداعيات استمرار أزمة الوقود على المرافق الصحية القليلة العاملة في قطاع غزة، في ظل إجراءات تقشفية اضطرت إلى تنفيذها بفعل شح الكميات الواردة إلى القطاع.

وقالت: "نحذر مجددا من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية في كل المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة".

وأضافت: "يتم اتباع إجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في توريد كميات قليلة جدا من الوقود".

وأشارت إلى "إيقاف العديد من الأقسام داخل ما تبقّى من المستشفيات العاملة في القطاع جراء الأزمة".

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