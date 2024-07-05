بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية

طهران /وكالات /

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة متفوقا على المرشح سعيد جليلي.

وحصل بزشكيان على نحو 55% من أصوات الناخبين، في حين بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية 49.8%.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت مساء الجمعة إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع انتهاء المهلة القانونية بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي وبدء فرز الأصوات.

وكان بزشكيان تقدم على منافسه جليلي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الايرنية التي جرت يوم 28 حزيران/ يونيو الماضي لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في أيار/ مايو الماضي.