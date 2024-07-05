  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

السبت 06 يوليو 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حار الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو حار الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

غارة قسامية "كبيرة" في رفح توقع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

"معاريف" تتحدث عن وزير الخارجية المصري الجديد وتأثيره على العلاقات مع إسرائيل..

تقرير عبري يكشف استعداد الجيش الإسرائيلي لواقع مختلف في غزة

المواجهة وشيكة جدا..اسرائيل : حزب الله سيُطلِق يوميًا 3000 صاروخ ولا قوة بالعالم تستطيع اسقاطها..

فصائل فلسطينية ترفض تصريحات وزير الخارجية السعودي بنشر قوات دولية في غزة

حماس تتوقع ردا من "إسرائيل" بحلول السبت

رام الله "المدينة" التي تأكل من ثدييها !!! د. محمود الفروخ

الأخبار الرئيسية

11 شهيدا في قصف إسرائيلي فجر اليوم في قطاع غزة

964c4099-8ac4-43db-9133-9eb2e30efeb9

المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة: "قادم الأيام هو القول الفصل"

photo_2024-07-05_20-04-44

اشتباك وجها لوجه.. سرايا القدس تغير على قوة للاحتلال متحصنة في منزل بالشجاعية

photo_2024-07-05_20-01-03

وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

66880ec54c59b7776b5a068a

تقرير عبري يكشف استعداد الجيش الإسرائيلي لواقع مختلف في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية