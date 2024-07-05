استشهاد شاب من مخيم نور شمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

طولكرم/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد الشاب أشرف هاني محمد عبد الله (20 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق محافظة طولكرم قبل نحو أسبوع.

وأوضحت الوزارة أن الشهيد عبد الله كان يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وكان الشهيد عبد الله اصيب في الثلاثين من شهر حزيران الماضي، بجروح خطيرة في الأجزاء العلوية من الجسم، إثر قصف طائرة احتلال مسيرة منزلا لوالده في حارة المنشية وسط مخيم نور شمس، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ثم تم تحويله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.

واستشهد خلال القصف في حينه الشهيد سعيد عزت جابر (24 عاما)، وأصيب 5 مواطنين بينهم اثنان بحالة خطيرة حسب بيانات وزارة الصحة، ليرتقي أحدهما الليلة وهو أشرف هاني.

وباستشهاد الشاب عبد الله يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/اكتوبر 2023 إلى 123 شهيدا.