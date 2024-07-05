مظاهرات حاشدة في صنعاء ومدن مغربية دعما لغزة ورفضا للتطبيع (شاهد)

صنعاء/سما/

تواصلت التظاهرات المناهضة للعدوان على قطاع غزة، وخرج الآلاف من المغاربة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإنهاء التطبيع والمطالبة بوقف العدوان.



وتظاهر الآلاف من المشاركين في الوقفات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، طالبوا بمقاطعة إسرائيل.



ومن بين المدن التي شهدت وقفات تضامنية بركان وتاوريرت وتازة ومراكش والناظور وطنجة والدار البيضاء.



وردد المشاركون في الوقفات شعارات داعية إلى مقاطعة إسرائيل مثل: "يا المغاربة قاطعوا" و"من أجل فلسطين قاطعوا من أجل غزة قاطعوا من أجل رفح قاطعوا".



ورفع المشاركون في الوقفات لافتات تدعم الفصائل الفلسطينية في غزة، كما نددوا باستمرار العدوان على القطاع، مطالبين بالعمل على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، خاصة بغزة.



وفي كانون أول/ديسمبر استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.



وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.



إلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ظهر اليوم الجمعة، مسيرة شعبية بمئات الآلاف، دعما لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.



وشاركت الحشود في ميدان السبعين وسط صنعاء في مسيرة تحت عنوان "ثابتون مع غزة.. ومتصدون لكل المؤامرات".



وأعلن المنظمون مواصلة الأنشطة الشعبية والمسيرات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان والحصار الإسرائيليين على قطاع غزة.



وندد المشاركون بمواقف بعض الدول العربية المساندة للاحتلال، ودعوا "الشعوب العربية إلى مزيد من الوعي نصرة للشعب الفلسطيني، وعدم الانجرار وراء سياسات الكيان التضليلية وأدواته المطبعة".







