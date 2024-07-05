  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مظاهرات حاشدة في صنعاء ومدن مغربية دعما لغزة ورفضا للتطبيع (شاهد)

الجمعة 05 يوليو 2024 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات حاشدة في صنعاء ومدن مغربية دعما لغزة ورفضا للتطبيع (شاهد)



صنعاء/سما/

تواصلت التظاهرات المناهضة للعدوان على قطاع غزة، وخرج الآلاف من المغاربة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإنهاء التطبيع والمطالبة بوقف العدوان.

وتظاهر الآلاف من المشاركين في الوقفات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، طالبوا بمقاطعة إسرائيل.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات تضامنية بركان وتاوريرت وتازة ومراكش والناظور وطنجة والدار البيضاء.

وردد المشاركون في الوقفات شعارات داعية إلى مقاطعة إسرائيل مثل: "يا المغاربة قاطعوا" و"من أجل فلسطين قاطعوا من أجل غزة قاطعوا من أجل رفح قاطعوا".


ورفع المشاركون في الوقفات لافتات تدعم الفصائل الفلسطينية في غزة، كما نددوا باستمرار العدوان على القطاع، مطالبين بالعمل على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، خاصة بغزة.

وفي كانون أول/ديسمبر استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

إلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ظهر اليوم الجمعة، مسيرة شعبية بمئات الآلاف، دعما لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وشاركت الحشود في ميدان السبعين وسط صنعاء في مسيرة تحت عنوان "ثابتون مع غزة.. ومتصدون لكل المؤامرات".

وأعلن المنظمون مواصلة الأنشطة الشعبية والمسيرات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان والحصار الإسرائيليين على قطاع غزة.

وندد المشاركون بمواقف بعض الدول العربية المساندة للاحتلال، ودعوا "الشعوب العربية إلى مزيد من الوعي نصرة للشعب الفلسطيني، وعدم الانجرار وراء سياسات الكيان التضليلية وأدواته المطبعة".


-
-

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" تتحدث عن وزير الخارجية المصري الجديد وتأثيره على العلاقات مع إسرائيل..

المواجهة وشيكة جدا..اسرائيل : حزب الله سيُطلِق يوميًا 3000 صاروخ ولا قوة بالعالم تستطيع اسقاطها..

الإعلام العبري : نتنياهو ابلغ بايدن بان اسرائيل ملتزمة بإنهاء الحرب فقط بعد تحقيق جميع أهدافها

مقتل ضابط إسرائيلي كبير بصاروخ اطلقه حزب الله

فصائل فلسطينية ترفض تصريحات وزير الخارجية السعودي بنشر قوات دولية في غزة

هارتس: الجيش الإسرائيلي سيطر على ربع قطاع غزة وعبد طرق واقام قواعد عسكرية

نتائج غير رسمية تكشف عن انتصار ساحق لحزب "العمال" في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا

الأخبار الرئيسية

photo_2024-07-05_20-04-44

اشتباك وجها لوجه.. سرايا القدس تغير على قوة للاحتلال متحصنة في منزل بالشجاعية

photo_2024-07-05_20-01-03

وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

66880ec54c59b7776b5a068a

تقرير عبري يكشف استعداد الجيش الإسرائيلي لواقع مختلف في غزة

مفاوضات غزة: رئيس الموساد يغادر الدوحة ومكتب نتنياهو: "لا تزال هناك فجوات بين الطرفين"

4-21-730x438

حماس تتوقع ردا من "إسرائيل" بحلول السبت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية