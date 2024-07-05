وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

لندن/سما/

دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه اليوم الجمعة.



وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز "حزب العمال" في الانتخابات التشريعية أمس الخميس، إنه "سيعمل ... على دعم وقف فوري لاطلاق النار (في غزة) والافراج عن الرهائن".

وأضاف: "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".



وحقق حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر، انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية الخميس، لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين.