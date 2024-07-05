موقف "حزب الله" من رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

القدس المحتلة/سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن حركة "حماس" أبلغت "حزب الله" اللبناني بأنها وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، وأن أمين عام "الحزب" حسن نصر الله رحب بهذه الخطوة.



وقال المصدران لـ"رويترز" اليوم الجمعة، إن "وفدا من حماس بقيادة خليل الحية نائب رئيس الحركة أطلع نصر الله على أحدث التطورات خلال اجتماع في بيروت".

في حين قال "حزب الله" في بيان إن نصر الله استقبل وفدا قياديا من حماس برئاسة الحية، حيث جرى "استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق".



كما جرى التباحث حول "آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة".

ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر بالتزامن مع حرب غزة، مما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين خصمين مدججين بالسلاح.

وذكر أحد المصدرين، وهو "قيادي" في "حزب الله"، لـ"رويترز"، إن "الحزب سيوقف إطلاق النار بمجرد سريان أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وتابع: "إذا صار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فحتما سيكون في لبنان وقف إطلاق نار من الساعة صفر نفسها".



وحسب "رويترز"، أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس بأن "حماس" عدلت إلى حد كبير موقفها من صفقة محتملة مع إسرائيل لتحرير الأسرى، معبرا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يكون بمثابة خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار.

يذكر أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع توجه على رأس وفد إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة مع "حماس"، بحسب ما أعلن مصدر مطلع على المحادثات لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن الوفد "سيلتقي رئيس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) لإجراء محادثات تهدف إلى تقريب الطرفين من التوصل إلى اتفاق في غزة".