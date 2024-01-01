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"الصحة العالمية" تحذر من نقص الوقود لتشغيل المستشفيات في غزة

الجمعة 05 يوليو 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية" تحذر من نقص الوقود لتشغيل المستشفيات في غزة



جنيف/سما/

 حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من خطر كارثي على النظام الصحي في غزة بسبب نفاد أو نقص الوقود.

وقال غيبريسوس على منصة "اكس"، إن "90 ألف لتر من الوقود فقط دخلت غزة الأربعاء، وإن القطاع الصحي وحده يحتاج إلى 80 ألف لتر يوميا، وهذا يُضطر الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها لاتخاذ خيارات مستحيلة".

وتُخصص حاليا كميات محدودة من الوقود للمستشفيات الرئيسية مثل مركز ناصر الطبي ومستشفى الأمل والمستشفى الميداني الكويتي، بالإضافة إلى 21 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وشدد تيدروس على الحاجة إلى الوقود لتجنب وقف توفير الخدمات الصحية تماما.

وقال إنه بعد خروج المستشفى الأوروبي في غزة عن الخدمة منذ 2 تموز/يوليو، فإن توقف الخدمة في أي مستشفى آخر سيكون له وقع كارثي.

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