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كير ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا

الجمعة 05 يوليو 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كير ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا



لندن/سما/

عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا، اليوم الجمعة، زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء، وذلك خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات. وقبل ذلك، قبل الملك استقالة ريشي سوناك.

وجاء في بيان للقصر إن "الملك استقبل معالي السير كير ستارمر النائب في البرلمان وطلب منه تشكيل حكومة جديدة"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان حزب العمّال البريطاني قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس، لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين، وسيتمتع الحزب بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل.

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