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5 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر

الجمعة 05 يوليو 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر



الخليل/سما/

 أصيب خمسة مواطنين، بينهم سيدة، بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة سيدة بشظايا في يدها، وأربعة شبان في أطرافهم السفلية، نقلوا إثرها إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضافت المصادر  أن جنود الاحتلال داهموا عدة مناطق في البلدة، منها: عصيدة، ومثلث الطربيقة، وحارة أبو هاشم، وألقوا قنبلة صوت تجاه مواطنين داخل بيت عزاء في منطقة عصيدة، كما اعتلوا أسطح عدة منازل.

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