جيش الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة .. والمقاومة تتصدى بعمليات نوعية

غزة/سما/

تزداد الأوضاع الإنسانية والحياتية في قطاع غزة صعوبة، مع استمرار هجمات جيش الاحتلال البرية والجوية على العديد من المناطق، مخلفة عشرات الضحايا ودمارا كبيرا في المنازل والمنشآت الحيوية.

مجازر في غزة والشمال

وميدانيا، فقد استمر الهجوم البري العنيف الذي تنفذه قوات جيش الاحتلال، على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وعلى الأحياء المجاورة.

كما هاجمت قوات الاحتلال من جديد مناطق تقع في وسط حي الشجاعية الذي يتعرض لهجوم بري، من خلال قصف منازل سكنية غير مأهولة، واستمرارها في حصار مناطق أخرى في الحي يقطنها مواطنون، لم يتمكنوا من النزوح.

وترافق ذلك مع قيام طائرات مروحية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة ثقيلة على المناطق الشرقية للحي، فيما قامت طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” بإطلاق النار على منطقة السوق الشعبي في الحي والمناطق المحيطة به.

إلى ذلك فقد استمر هجمات جيش الاحتلال على العديد من مناطق مدينة غزة، وتركز القصف المدفعي العنيف على حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وعلى أحياء تل الهوا جنوب المدينة والدرج وسط.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذكرت مصادر محلية أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية لحي الزيتون، ومناطق أخرى تقع في محيط الكلية الجامعية.

وقد أحدثت الهجمات الجديدة على مدينة غزة، حالة من الذعر والخوف في أوساط السكان، بسبب الهجوم البري على حي الشجاعية، وخشيتهم من تمدد التوغل إلى مناطق أخرى في المدينة، على غرار مرات سابقة شهدت فيها المدينة عمليات توغل برية.

وفي السياق، فقد تعرضت مناطق أخرى تقع في شمال قطاع غزة إلى غارات مماثلة، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بالعديد من القذائف المناطق الشمالية والغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما تعرضت أطراف بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا لهجمات أخرى بالقذائف المدفعية، وإطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة لجيش الاحتلال المتمركز على طول الحدود.

قصف عنيف وسط القطاع

وتواصلت أيضا الهجمات على مناطق عدة وسط قطاع غزة، وكالعادة طال القصف المدفعي المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، فيما تعرضت مناطق المخيم الغربية من جهة البحر لإطلاق نار من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية.

كما استهدفت قوات الاحتلال مناطق مخيم البريج الشرقية القريبة من الحدود، ومناطق أخرى شرق مخيم المغازي، وقد حالت الغارات دون قدرة المواطنين على الوصول إلى تلك المناطق.

كذلك أبقت قوات الاحتلال على هجماتها على العديد من مناطق مدينة خان يونس، وأسفرت غارة جوية استهدفت حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن استشهاد مواطنين، كانت يستقلان دراجة هوائية.

كما استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، والتي كانت قد هدد سكانها بالنزوح القسري قبل عدة أيام.

وأطلقت العديد من القذائف على تلك البلدات القريبة من الحدود، كما استهدفت بغارات جوية مناطق أخرى على حدود بلدتي بني سهيلا وعبسان.

وقال شهود عيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلًا غير مأهول بالسكان في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

تدمير مبان في رفح

هذا وقد تواصلت هجمات جيش الاحتلال البرية على مدينة رفح، وشنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشرقية، وكذلك على مخيم الشابورة في الوسط.

هذا وقد استهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية والرشاشات الثقيلة الشوكة شرقي مدينة رفح.

وكانت مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تتبع لوكالة “الأونروا” بجوار المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

كما تعرض حي البرازيل إلى هجوم إسرائيلي عنيف، تخلله قيام جيش الاحتلال بنسف العديد من المنازل هناك.

وترافق ذلك مع قصف عنيف أيضا على حيي تل السلطان والسعودي غرب المدينة.

وذكرت مصادر أن الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على الشريط الحدودي مع مصر، في القطاع الغربي لمدينة رفح، أطلقت النار من رشاشاتها الثقيلة على المناطق المجاورة، حيث هددت تلك الهجمات النازحين الذين يقيمون في مناطق على أطراف مدينتي خان يونس ورفح.

عمليات المقاومة النوعية

إلى ذلك فقد استمرت عمليات المقاومة النوعية، التي تصدت فيها لقوات الاحتلال المتوغلة، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام أن ناشطيها استهدفوا دبابتي “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقالت أيضا إنهم استهدفوا مقر قيادة عمليات الاحتلال قرب موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة بصواريخ “107”.

وقالت إن ناشطيها بعد عودتهم من خطوط القتال، أفادوا بالإجهاز يوم الخميس على 10 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينة غزة، حيث استهدفوا مبنى تحصنت بداخله قوة صهيونية بقذيفة “TBG” ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر، وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى، وبعدها تدخل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.

وأعلنت أيضا أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105″، خلال تواجدها قرب مفترق زعرب القريب من حي السلطان بمدينة رفح، وقالت إن ناشطيها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه المواقع العسكرية ومستوطنات إسرائيلية تقع في غلاف غزة.

وقالت إنها قصفت بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في “محور نتساريم” جنوب مدينة غزة.

كما قالت إن ناشطيها تمكنوا مجددا من قنص جندي إسرائيلي في مناطق التوغل وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كذلك كتائب شهداء الأقصى، إنها استهدفت تحشدات الاحتلال المتوغلة في القرية السويدية غرب رفح برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون النظامي عيار (60).

وقالت أفادت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة بمحيط معبر رفح البري بقذائف الهاون.

ودوت صفارات الإنذار الإسرائيلية في منطقة موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح، جراء استهدافه من قبل المقاومة.