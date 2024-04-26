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أمير قطر: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لوقف الحرب

الجمعة 05 يوليو 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لوقف الحرب



وارسو/سما/

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساعي بلاده الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واصفا الأوضاع هناك بـأنها “مأساوية”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمير قطر مع الرئيس البولندي أندجي دودا، في العاصمة وارسو التي يزورها حاليا، وفق ما أوردته شبكة الجزيرة القطرية على منصة “إكس”.

وقال آل ثاني إن “قطر تسعى لوقف الحرب على غزة من خلال إيجاد حل ووقف القتال وإخراج المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) في قطاع غزة”.

وأضاف: “الوضع (الإنساني) في قطاع غزة مأساوي وصعب جداً، ونحتاج إلى جهد العالم لوقف هذه الحرب”.

وأوضح أمير قطر أن “منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة جدا”، وفق ذات المصدر.

والخميس وصل أمير قطر وارسو في زيارة قادما من كازاخستان، ضمن جولة بدأها الأربعاء، التقى خلالها الرئيس قاسم جومارت توكاييف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي احتضنتها العاصمة أستانا.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة التي تقدم دعما مطلقا لتل أبيب، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

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