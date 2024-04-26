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"حزب الله": احتمالات توسع الحرب غير متوفرة ومستعدون لأسوأ الاحتمالات

الجمعة 05 يوليو 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": احتمالات توسع الحرب غير متوفرة ومستعدون لأسوأ الاحتمالات



بيروت/سما/

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن احتمالات توسع الحرب غير متوفرة في المدى القريب، وأن الحزب مستعد لأسوأ الاحتمالات.


وأشار قاسم إلى أن "الموفدين الأجانب من الجانبين الأمريكي والفرنسي يريدان مناقشة القرار 1701 ويرغبان بفصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة غزة ولكن جواب المقاومة هو أنه لا نقاش دون وقف إطلاق النار في غزة".


وقال إن "الجبهة الجنوبية هي جبهة مساندة و لا نقاش بأي حلول أو تهدئة قبل توقف الحرب على غزة"، مؤكدا أن "حزب الله يصيب يوميا أهدافا نوعية وثكنات وضباط وأماكن تجسس إسرائيلية وبالتالي انجازاتنا كبيرة، وفي الكثير من الأحيان لا يعلن الإسرائيلي عن حجم خسارته".

وأضاف: "احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب، ولكن "حزب الله" مستعد لأسوأ الاحتمالات".

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