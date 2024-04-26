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نصرالله يستقبل وفدا من "حماس"

الجمعة 05 يوليو 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصرالله يستقبل وفدا من "حماس"



بيروت/سما/

التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة ‏خليل الحية، وبحث معه التطورات في قطاع غزة وآخر مستجدات المفاوضات.

وقال "حزب الله" في بيان إن نصرالله استقبل وفدا قياديا من حماس برئاسة الحية، حيث جرى "استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق".


كما جرى التباحث حول "آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة".

يذكر أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع توجه على رأس وفد إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة مع "حماس"، بحسب ما أعلن مصدر مطلع على المحادثات لوكالة "فرانس برس".

 وقال المصدر إن الوفد "سيلتقي رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) لإجراء محادثات تهدف إلى تقريب الطرفين من التوصل إلى اتفاق في غزة".

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