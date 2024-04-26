حزب الله يمطر مواقع إسرائيلية بالصواريخ.. والاحتلال يقصف جنوب لبنان

بيروت/سما/

أمطر حزب الله اللبناني، الجمعة، مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ، قبالة الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة.

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن عناصره "استهدفوا موقعي ‏الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة.".

وأضاف الحزب في بيان آخر أن "مقاتليه قصفوا موقع ‏راميا الإسرائيلي قبالة بلدة راميا اللبنانية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ على "زرعيت" في الجليل الغربي و3 على "هار دوف" (مزارع شبعا)

وأضافت أنه لم يتم تسجيل إصابات.

وكانت القناة 12 العبرية أشارت إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.



بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار على محيط ساحة بلدة مركبا، ما أسفر عن سقوط جريح.

وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف الهبارية وراشيا الفخار- قضاء حاصبيا جنوب لبنان.

ولفتت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أيضا عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا مرتفعات كسارة العروش في منطقة إقليم التفاح".

كما شنّ الجيش غارة على الجبل الرفيع في جبل الريحان بمنطقة جزين، فيما تعرضت أطراف بلدة راميا لقصف مدفعي معاد من الأعيرة الثقيلة، وفق الوكالة ذاتها.

وبعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة طير حرفا، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، وفق الوكالة.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.