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وصول 13 طبيبا جزائريا إلى غزة .. هذه شهاداتهم (شاهد)

الجمعة 05 يوليو 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 13 طبيبا جزائريا إلى غزة .. هذه شهاداتهم (شاهد)



الجزائر/سما/

تمكن 13 طبيبا جزائريا من الوصول إلى مجمع النصر الطبي في  قطاع غزة، وهو أول فريق يصل إلى غزة منذ بداية الحرب، رغم الصعوبات التى وصفت "بالمستحيلة"، لمساندة الشعب الفلسطيني عبر جمعيات عالمية.

ونقل التلفزيون العمومي الجزائري، اليوم الجمعة صورا للوفد الطبي الجزائري الذي وصل إلى قطاع غزة ضمن منظمات إغاثية عالمية، وتصريحات لأعضاء الوفد الجزائري الذين أكدوا صعوبة الوضع في غزة، وأن ما تنقله كاميرات التلفزيون العالمية أقل بكثير من هول المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.

وتتزامن زيارة الوفد الطبي الجزائري إلى قطاع غزة مع الاحتفال بالذكرى 62 للاستقلال الجزائري، الذي يحييه الجزائريون بشكل سنوي تخليدا لمعارك الاستقلال التي خاضها الجزائريون في مكافحة الاستعمار الفرنسي الذي استمر 124 سنة، وكلف الجزائريين ما يربو على المليون ونصف المليون من الشهداء.



وكانت الجزائر وراء تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة مطلع حزيران / يونيو الماضي، كما وقفت إلى جاانب جنوب أفريقيا في مقاضاة إسرائيل أمام حكمة العدل الدولية.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

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