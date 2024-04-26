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تساؤلات في "إسرائيل "حول تغيير قادة الجيش المصري

الجمعة 05 يوليو 2024 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تساؤلات في "إسرائيل "حول تغيير قادة الجيش المصري



القدس المحتلة/سما/

ربطت وسائل إعلام إسرائيلية بين حشد الجيش المصري لقواته على الحدود بين غزة ومصر واستبدال الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من قادة الجيش المصري.


وتحت عنوان "القيادة الأمنية العليا في مصر تتغير"، قال موقع "news1" الإخباري الإسرائيلي، إن الرئيس المصري السيسي، قام باستبدال رئيس أركان الجيش المصري، إسامة عسكر وعين بدلا منه الفريق أول أحمد فتحي إبراهيم ليخلفه في المنصب، رغم أن عسكر شغل المنصب منذ أكتوبر 2021.

وعين السيسي الأخير مستشارا له للشؤون العسكرية، كما قام بتغيير وزير الدفاع المصري محمد زكي واستبدله باللواء عبد المجيد صقر.

وأشار الموقع إلى أنه خلال الأسبوع الماضي كان قد أعلن أن الجيش المصري يحشد قوات كبيرة في رفح المصرية، حوالي 160 دبابة وناقلة جند مدرعة، و140 سيارة جيب مزودة بمدافع مضادة للدبابات وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين وزير الدفاع المصري السابق محمد أحمد زكي مساعدا له لشؤون الدفاع.

كما قام الرئيس المصري بتعيين الفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

وقرر السيسي تعيين عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة مديرا لمكتبه، بالإضافة إلى تعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشارا للإعلام، وتعيين هالة حلمي السعيد يونس مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

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