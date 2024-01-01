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مدعي “الجنائية الدولية” ألغى مهمة في غزة في يوم طلب إصدار مذكرات اعتقال

الجمعة 05 يوليو 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدعي “الجنائية الدولية” ألغى مهمة في غزة في يوم طلب إصدار مذكرات اعتقال



لاهاي/سما/

 قالت ثمانية مصادر مطّلعة لرويترز إن كريم خان، المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، قدّمَ طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة “حماس” تتعلق بحرب غزة، في 20 مايو أيار، في نفس اليوم الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.

وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين.

وقَلَبَ قرارُ خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخططَ التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.

وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم، وأيّ إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.

وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً بجهود قادتْها الولاياتُ المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.

وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.

وقال مكتب خان لرويترز إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتّبع في كل القضايا، جاء بناءً على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.

(رويترز)

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