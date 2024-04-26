قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

شنغهاي/سما/

دعا البيان الختامي لاجتماع قادة دول "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتكثيف الجهود لتحقيق السلام.

وعبّر قادة الدول في البيان الختامي لقمة "شنغهاي للتعاون" المنعقدة في أستانا عن قلق دولهم لاستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.



وأدانت دول المنظمة بشدة الأعمال التي أدت إلى وقوع الضحايا بين المدنيين في قطاع غزة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمته خلال اجتماع قادة المنظمة اليوم الخميس أن المحاولات المتفردة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولاسيما الأمريكية منها، أثبتت عدم جدواها وأنها لن تؤدي إلا لنتائج عكسية وسط تدهور الوضع في قطاع غزة.