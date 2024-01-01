رئيس "الموساد" توجه إلى قطر دون فريق التفاوض

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الموساد دافيد برنياع غادر إلى الدوحة لبدء جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما بقي الوفد في إسرائيل.

وحسب المعلومات فإن المفاوضات في قطر سيقودها رئيس جهاز الموساد الذي توجه إلى الدوحة دون بقية الوفد، مبينة أن فريق التفاوض سيبقى في إسرائيل.

وأمس الخميس أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن الأسرى والمحتجزين في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن برنياع سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني لمحاولة البناء على اقتراح اتفاق وقف إطلاق النار المحدث الذي قدمته حركة "حماس" يوم الأربعاء.