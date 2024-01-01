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الاحتلال الاسرائيلي يواصل حرق منازل بحي الشجاعية في غزة

الجمعة 05 يوليو 2024 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يواصل حرق منازل بحي الشجاعية في غزة



غزة / سما /

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في العديد من المنازل جراء القصف المتواصل.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان من الحي المكتظ بالسكان، بينما تحاول فرق الإطفاء الفلسطينية السيطرة على النيران وسط صعوبة بالغة نتيجة الاستهداف المستمر.

وذكرت مصادر محلية في غزة، أن عدد من الشهداء والجرحى سقطوا في غارة استهدفت منزلا بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وجنوبا، استشهد وشخص وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا في خانيونس، كما طال القصف المدفعي الأحياء الشرقية للمدينة.

وسُجل توغل إسرائيلي في حي النصر شمال شرقي مدينة رفح تزامنا مع إطلاق مكثف لقنابل الإنارة.

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