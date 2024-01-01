لازاريني: موارد الأونروا المالية تسمح بالعمل لشهرين واجتماع تمويل في أيلول

عمان / وكالات /

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”، فيليب لازاريني، الخميس، أن الموارد المالية المتوافرة للوكالة تمكنها من العمل لمدة شهرين، ووجود اجتماع تمويل في أيلول.

واضاف لازاريني عن عدم وجود نية لإيقاف أي خدمات أو أنشطة، قائلا: “سوف نستمر بكل عزم للمناصرة والتواصل مع الدول الأعضاء للتأكد من توافر تلك الموارد اللازمة للوكالة، والآن لدينا إمكانية للعمل لشهرين وهذا يعني بأننا نركز على شهر أيول وما وراء شهر أيلول”.

وقال المفوض العام إن الأردن من أكبر الداعمين وحاشدي الدعم الدولي للوكالة، وهو حليف قوي وطبيعي للوكالة، وسوف يكون هناك مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر اجتماع برعاية الأردن لحشد المجتمع الدولي والتأكد من أن الموارد متوافرة للوكالة.

وأشار لازاريني إلى “وضع مالي حرج” تعاني منه الوكالة الأممية، وتحدث عن تدخل مانحين جدد مثل العراق والجزائر وعُمان والأردن بالإضافة إلى المانحين التقليديين من دول الخليج.

150 مليون دولار من القطاع الخاص

وتحدث عن “تضامن كبير جدا” بعد جمع 150 مليون دولار من القطاع الخاص والأفراد، خلال 8 شهور ماضية.

وقال إن الأموال التي جمعتها وكالة الأونروا ليست كافية، في ظل جمعها 20% فقط من التمويل المطلوب.

وأشار إلى أن الوكالة عانت من خطر وجودي خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية المستمرة.