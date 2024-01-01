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الإعلام العبري يكشف عن خطة اليوم التالي: فقاعات إنسانية في شمال قطاع قطاع غزة بإدارة محلية

الجمعة 05 يوليو 2024 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يكشف عن خطة اليوم التالي: فقاعات إنسانية في شمال قطاع قطاع غزة بإدارة محلية



القدس المحتلة/سما/


كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن انه من خلال  الوضع الحالي، من الممكن البدء بتنفيذ خطة اليوم التالي في غزة والتي تهدف إلى تشكيل حكومة مدنية بديلة لحكومة حماس، والنية هي البدء قريباً في تنفيذ فكرة "الفقاعات الإنسانية" في شمال قطاع غزة في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة- حيث سيقوم السكان هناك بإدارة حياتهم وسيتلقون المساعدات الإنسانية. 

ومن المتوقع حسب الصحيفة أن ينتقل هذا النموذج في المستقبل إلى بقية القطاع  موضحة "سيقوم الجيش بعزل العطاطرة وتأمينها، وسيتأكد من أنه سيكون من بين العائدين لها سكان وليس أعضاء في حماس أو الجهاد، وتتولى لجنة محلية إدارة الشؤون المدنية لهم، وسيقدم لهم الجيش والمنظمات الدولية الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية، وستتحول إلى حكومة محلية لديها ما يشبه لجنة مظلة دولية، مكونة من ممثلين عن الدول الإسلامية والدول العربية التي ليست معادية للكيان، وسوف يحتفظون أيضًا بقوة لفرض القانون والنظام، ويحلون محل جيش الاحتلال في تأمين الفقاعات الإنسانية ".
 وتبدو حسب الصحيفة ان " الخطة جيدة على الورق، لكن وفقا للخبراء، فإن فرص نجاحها ضئيلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حماس لا تزال حاضرة على الأرض ".

 وقالت يديعوت بان يؤخر فعلياً البدء بتنفيذ الخطة هو معارضة بنيامين نتنياهو لطرح الأمر على الكابينت للموافقة عليه، خوفاً من رد فعل الوزيرين سموتريتش وبن غفير.

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