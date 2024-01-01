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جيش الاحتلال يقتحم مدينتي نابلس وقلقيلية

الجمعة 05 يوليو 2024 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقتحم مدينتي نابلس وقلقيلية



قلقيلية/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مدينتي نابلس وقلقيلية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت أحياء "رأس العين"، و"الضاحية"، و"خلة العامود"، و"حارة الياسمينة" داخل البلدة القديمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت أحياء "رأس العين"، و"الضاحية"، و"خلة العامود"، و"حارة الياسمينة" داخل البلدة القديمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

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