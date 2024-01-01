273 يوما من العدوان الاسرائيلي : عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٧٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي

٥٨ شهيد و ١٧٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٨٠١١ شهيد و ٨٧٤٤٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها لحي الشجاعية ومدينة رفح ومحور نتساريم وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية.

غزة والشمال

ودخل اجتياح حي الشجاعية يومه الثامن وسط تصاعد القصف الاسرائيلي على المنازل وتنفيذ اعتقالات في صفوف بعض العائلات التي لم تتمكن من مغادرة الحي.

وقصف الاحتلال البلدة القديمة وحي الدرج المجاور ما ادى لارتقاء ١٣ مواطنا في سلسلة غارات.

وانتشلت فرق الدفاع المدني بغزة شهيدين و ستة جرحى من منزل استهدفه الاحتلال في شارع يافا بغزة.

واستشهد اربعة مواطنين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة البردويل في حي الدرج شرقي مدينة غزة

وارتقى خمسة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خضر بشارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي القطاع

جنوب قطاع غزة

وفي رفح يتواصل اجتياح المدينة لليوم الستين على التوالي مع استمرار عمليات نسف المنازل.

وبدأ جيش الاحتلال عملية في حي النصر شرق رفح ، بدأ من الشوكة وتوجهت الدبابات لمحطة التحرير وتجاوزت صلاح الدين وحاصرت مواطنين هناك.

واقتربت الدبابات لمسافة 1 كيلو متر عن المستشفى الاوروبي جنوب خان يونس.

وانتشل المسعفون جثامين لتسعة مواطنين ارتقوا في أوقات سابقة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لشرق مدينة خان يونس.

وارتقى شهيدان جراء استهداف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة الشيخ ناصر جنوب خان يونس.

وسط القطاع

وارتفع عدد الشهداء إلى اربعة جراء استهداف منزل عائلة السراج في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة