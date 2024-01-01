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نصر الله يلتقي وفدًا من قيادة “حماس” للتباحث في ملف غزة الساخن وتطورات التصعيد الإسرائيلي في المنقطة

الجمعة 05 يوليو 2024 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يلتقي وفدًا من قيادة “حماس” للتباحث في ملف غزة الساخن وتطورات التصعيد الإسرائيلي في المنقطة



بيروت /سما/

قال حزب الله في بيان اليوم الجمعة إن الأمين العام حسن نصر الله ناقش مع خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحدث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار.
واستقبل نصر الله وفدا من حماس بقيادة الحية و”جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا”.
وجاء في البيان “كما جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة”.
وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس الخميس أن حماس عدلت إلى حد كبير موقفها من صفقة محتملة مع إسرائيل لتحرير الرهائن، معبرا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يكون بمثابة خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول بالتزامن مع حرب غزة مما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين خصمين مدججين بالسلاح.

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