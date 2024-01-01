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5 شهداء في اشتباكات عنيفة مع سرايا القدس في جنين

الجمعة 05 يوليو 2024 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء في اشتباكات عنيفة مع سرايا القدس في جنين



جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، وصول خمسة شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، جراء اعتداء الاحتلال على المدينة.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وسام بكر، بوصول جثامين خمسة شهداء إلى المستشفى، وإصابة بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات احتلال مسيّرة لمجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين.

والشهداء هم: أحمد باسم عموري (20 عاما)، وقصي أمجد هزوز (23 عاما)، وفؤاد إياد عزيز أشقر (25 عاما)، وياسين أحمد محمود العريدي (30 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية، من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في "حرش السعادة" غرب المدينة، وقصفته بصاروخ "أنيرجا" وأطلقت صوبه الرصاص، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنزل المحاصر في منطقة حرش السعادة بمخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين في محيط المنزل المحاصر بمنطقة حرش السعادة.

وانقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدد من المناطق في المدينة بعد استهداف قوات الاحتلال محول الكهرباء بالرصاص.

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها اكتشفت قوة إسرائيلية، واشتبكت معها بمنطقة حرش السعادة في محيط مخيم جنين، مشيرة إلى أن مقاتليها يشتبكون أيضا بمحيط المنزل المحاصر بالعبوات الناسقة ورشقات من الرصاص.

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