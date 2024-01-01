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الإعلام العبري : نتنياهو ابلغ بايدن بان اسرائيل ملتزمة بإنهاء الحرب فقط بعد تحقيق جميع أهدافها

الخميس 04 يوليو 2024 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : نتنياهو ابلغ بايدن بان اسرائيل ملتزمة بإنهاء الحرب فقط بعد تحقيق جميع أهدافها



القدس المحتلة/سما/

في ظل التطورات الإيجابية بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبلغه بقراره إرسال وفد لمواصلة المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وابلغ نتنياهو بايدن وفقا للمواقع العبرية بأن إسرائيل ملتزمة بإنهاء الحرب فقط بعد تحقيق كافة أهدافها.

ورد الرئيس بايدن على نتنياهو وقال: "بدون إسرائيل لا يوجد أمن لليهود في العالم". 

في غضون ذلك، سيجتمع مجلس الكابنيت السياسي والأمني الليلة، في الساعة العاشرة مساء اليوم و سيتم مناقشة صفقة التبادل .

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