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غوتيريش: مشاهد القتل والإبادة التي يعيشها الأطفال في غزة "يجب أن تتوقف"

الخميس 04 يوليو 2024 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: مشاهد القتل والإبادة التي يعيشها الأطفال في غزة "يجب أن تتوقف"



نيويورك /سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إن أطفال غزة "يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمته أمام القمة 24 لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا.

وأضاف: "أطفال غزة يموتون ويعانون من إصابات خطيرة وصدمات نفسية، ويشاهدون والديهم يُقتلون وتُدمر منازلهم".

وأكد الأمين العام أن تلك المشاهد التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة "يجب أن تتوقف".

وأردف: "نحن بحاجة للسلام في أنحاء الشرق الأوسط، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة، وإنهاء سفك الدماء .. وزيادة المساعدات المنقذة للحياة".

وأكد أن هناك حاجة أيضا إلى "التزام واضح وخريطة طريق لضمان حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

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