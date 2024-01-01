الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل ضابط في هجوم على الجبهة الشمالية مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

اقر الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، بمقتل جندي وجرح عدد آخر، في قصفٍ مُزدوج لحزب الله استهدف منطقتي الجولان والجليل المحتلتين.

وأخلت قوّات جيش الاحتلال عدداً من الجرحى الذين وقعوا في الجولان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، ومركز "زيف" الطبي في صفد عبر المروحيات العسكرية.

كذلك، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات مُباشرة في مبنيين في منطقة رجبا شمال عكا.

كما أعلن الإعلام العبري، إصابة شخص بجراحٍ خطيرة، من جرّاء سقوط صاروخ على مجمع تجاري في عكا.

بدورها، قالت وسائل إعلامعبرية، إنّ حزب الله زاد مدى الإطلاق في الشمال، مضيفةً: "لقد فقدنا الشمال".