  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل ضابط في هجوم على الجبهة الشمالية مع لبنان

الخميس 04 يوليو 2024 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل ضابط في هجوم على الجبهة الشمالية مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

 اقر الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، بمقتل جندي وجرح عدد آخر، في قصفٍ مُزدوج لحزب الله استهدف منطقتي الجولان والجليل المحتلتين.

وأخلت قوّات جيش الاحتلال عدداً من الجرحى الذين وقعوا في الجولان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، ومركز "زيف" الطبي في صفد عبر المروحيات العسكرية.

كذلك، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات مُباشرة في مبنيين في منطقة رجبا شمال عكا.

كما أعلن الإعلام العبري، إصابة شخص بجراحٍ خطيرة، من جرّاء سقوط صاروخ على مجمع تجاري في عكا.

بدورها، قالت وسائل إعلامعبرية، إنّ حزب الله زاد مدى الإطلاق في الشمال، مضيفةً: "لقد فقدنا الشمال".

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تتسلم رد حماس على مقترح صفقة التبادل

من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

وزيرٌ إسرائيليٌّ يدعو لاحتلال سيناء ولبنان والأردن وإسقاط قنبلة نوويّة على غزّة..

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة بمعارك شماليّ غزة

مصادر فلسطينية : حماس قدمت تعديلات على الورقة الاسرائيلية الأخيرة

روجر ووترز: "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية بغزة وتروي أكاذيب قذرة ومثيرة للاشمئزاز عن حماس

إسرائيل تكشف لأول مرة عن سبب تفجير مقر قواتها بمدينة صور اللبنانية وأدى لمقتل 76 جندياً

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يقر إرسال وفد إلى القاهرة لبدء مفاوضات تفصيلية حول صفقة التبادل مع حماس ..

يديعوت احرونوت : صفقة بين حماس واسرائيل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة

مئات الدونمات مشتعلة نتيجة قصف حزب الله لمناطق شمال اسرائيل..

العدوان على غزة : 4 مجازر نفذها الاحتلال الاسرائيلي أسفرت عن 58 شهيدا خلال 24 ساعة

“سي إن إن” : اتفاق إطاري” قريب لوقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية